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ملك الأردن يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 10:20 قراءة: 1 د, 0 ث
      
وكالات - قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن القاهرة ستشهد اليوم قمة مصرية أردنية.

ولم يذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المزيد من التفاصيل حول القمة المقرر عقدها اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

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وتأتي القمة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا للصحافيين أنه كان "صريحا جدا مع الإسرائيليين" في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

وكان من المقرر أن يتوجه بايدن من إسرائيل إلى الأردن الأربعاء لعقد قمة رباعية مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني لكن هذه القمة ألغيت بعد قصف طال مستشفى في غزة وأثار غضبا عارما في العديد من الدول.


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