طوفان الأقصى... مقاتلات إسرائيلية تقصف غزة وغالانت يحذر حزب الله "إذا اختار الحرب"

مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها التاسع، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 2329 شهيدا، و9024 مصابا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.



يأتي ذلك وسط توتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث أعلن حزب الل اللبناني أن المقاومة أوقعت قتلى وجرحى وأصابت دبابتين وناقلة جند في استهداف ثكنة حانيتا الإسرائيلية بالصواريخـ، في حين نقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت قوله إن "حزب الله سيتحمل ثمنا باهظا إذا اختار طريق الحرب".





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وعلى الصعيد الدولي، دعا مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإيصال المساعدات للمحتاجين، بينما يُنتظر انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون)، إلى جنوبي القطاع.





"كتائب القسام" تقصف مدينة عسقلان برشقات صاروخية مكثفة ردا على استهداف المدنيين



أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتدوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، حيث أعلنت كتائب القسام قصفها ردا على استهداف المدنيين.



ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة ردا على استهداف المدنيين".



كما جددت "القسام" قصفها لمجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية أخرى.



وأعلنت المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء: بلاغات عن إصابات وسقوط أشخاص في قصف على عسقلان الآن.



وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فقج أصاب أحد صواريخ المقاومة مبنى في مدينة عسقلان بشكل مباشر.



وتظهر صور نشرها الإعلام الإسرائيلي، الدمار الذي تعرضت له مدينة عسقلان إثر الرشقة الصاروخية.