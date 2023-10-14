Babnet

هجمات لحماس.. إصابة طائرة وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 12:45 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - قال الجناح العسكري لحركة حماس اليوم إن مجموعة من عناصر القسام دمرت 3 آليات عسكرية إسرائيلية، فيما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي إصابة طائرة عسكرية بصاروخ مضاد للدبابات.

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجموعة من عناصرها تمكنت من تدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى الاشتباك "مازال مستمرا".

...

وأوضحت في بيان عسكري قائلة "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو، قامت مجموعة من مجاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خان يونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمراً".

من جهة ثانية، وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الاسرائيلي إن طائرة عسكرية تعرضت لصاروخ على حدود قطاع غزة دون الافصاح عن مصيرها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحون من حركة حماس.

وجاء في بيان سلاح الجو الإسرائيلي على موقع "إكس": "تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل لهجوم من قبل إرهابيي منظمة حماس بعد أن أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قطاع غزة".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275060


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 14 أكتوبر 2023 | 29 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 19
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-20
33°-21
31°-20
36°-21
37°-23
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*