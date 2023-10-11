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بلينكن يتوجه إلى إسرائيل والأردن

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 06:37 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان له، إن "بلينكن سيعرب عن تعازيه لضحايا الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل ويدين تلك الهجمات بأشد العبارات، كما سيؤكد مجددا تضامن الولايات المتحدة مع حكومة وشعب إسرائيل، وسيناقش أيضا التدابير الرامية إلى تعزيز أمن إسرائيل والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

...

ومن جانبه، كتب بلينكن، عبر منصة "أكس" مساء الثلاثاء: "تحدثت مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم لنؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تظل ثابتة في دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "غدا سأغادر إلى إسرائيل للتحاور مباشرة مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الوضع على الأرض ومناقشة السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة دعمهم في الحرب ضد هذه الهجمات الإرهابية".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة فيما دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الخامس، بعد أن أطلقت حركة "حماس" آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة السبت ضمن عملية "طوفان الأقصى"، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على غزة.


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