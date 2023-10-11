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وزارة الصحة بغزة: 950 قتيلا و5 آلاف مصاب منذ بدء العدوان على القطاع

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 07:25 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، في تحديث لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، مقتل 950 فلسطينيا وإصابة 5000 منذ بدء القصف على القطاع.

وقالت وزارة الفلسطينية في تقرير أصدرته اليوم 11 أكتوبر الساعة 8.30 صباحا إن عدد "الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال وص في قطاع غزة إلى 950 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح، فيما وصل العدد في الضفة الغربية إلى 23 شهيدا ونحو 130 جريحا".

...

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 260 طفل قتلوا منذ السبت الماضي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل تسببت بنزوح أكثر من 260,000 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، فيما يتواصل القصف الاسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا": "يعتقد أن أكثر من 263,934 شخصا في غزة فروا من منازلهم"، مبينا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع".

وذكر أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، ولجأ قرابة 175,000 من أولئك النازحين، إلى 88 مدرسة تديرها وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأفاد بأن أكثر من 14,500 آخرين نزحوا إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يعتقد أن نحو 74,000 يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى، مبينا أن عدد النازحين داخل قطاع غزة "يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014".

وحذر من أن "تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم ينزحوا".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل، لا سيما بسبب تردي الوضع الإنساني أصلا في القطاع الفقير.


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