القسام: كل قصف إسرائيلي على مدنيين سيقابله إعدام رهينة

وكالات - أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة.



ويأتي تهديد كتائب القسام، وسط قصف مكثف من الجيش الإسرائيلي على غزة، ليلة الاثنين.





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وكانت السلطات الإسرائيلية قرارا، قد أصدرت قرارا يوم الاثنين، "باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم".



يأتي القرار في وقت نفى مسؤول إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه: "لا توجد مفاوضات جارية".