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نتنياهو لبايدن: مجبرون على اجتياح غزة بريا

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 15:55 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - ذكر موقع إخباري إسرائيلي، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أنه قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد الهجوم الكبير والمباغت الذي أطلقته حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، الواسع الانتشار، إن نتنياهو أبلغ بايدن خلال مكالمة هاتفية جرت الأحد أن "الشرق الأوسط لا يجب أن يظهر الضعف، ولذلك يجب أن ترد إسرائيل بقوة ضخمة".

...

وخلال المكالمة، سأل بايدن نتنياهو عن سيناريو يتصل بجبهة ثانية هي لبنان وعن مسألة الأسرى.

وطبقا للموقع، فإن الرئيس الأميركي لم يحاول إقناع نتنياهو بالعدول عن خيار إطلاق عملية برية ضد قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، في المكالمة، أن إسرائيل لا تملك خيارا سوى اجتياح غزة، وذلك وفقا لما أكدته 3 مصادر أميركية مطلعة على محتوى المكالمة.

وتشير رسالة نتنياهو إلى بايدن إلى طبيعة الرد الإسرائيلي على هجوم حماس المباغت خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأضاف الموقع أن الرسالة ترمي أيضا إلى تمهيد الأرضية بين حلفاء إسرائيل لعمل عسكري سيكون طويلا وغير مسبوق من ناحية القوة والتداعيات.

ومكالمة الأحد كانت الثانية بين الرجلين منذ اندلاع الحرب، السبت، إثر هجوم حماس الذي انطلق من غزة.


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