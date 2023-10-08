وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من 600 قتيل إسرائيلي منذ بدء الاشتباكات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أكثر من 500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء الاشتباكات. ولكن القناة 13 الاسرائيلية رفعت العدد ل600 قتيل



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هجمات طوفان الأقصى خلفت 2048 جريحا، بينهم 20 حالة حرجة جدا و330 حالة خطيرة.





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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بند الحرب.



وكانت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، دخلت يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن أكثر من 500 إسرائيلي بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.



وأطلقت القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، وذلك ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.



و أطلقت المقاومة الفلسطينية -اليوم الأحد- دفعات صاروخية جديدة من غزة، فيما كشفت كتائب القسام أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لسديروت بـ100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة.



وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في كلمة مصورة أمس- "نحن في حالة حرب وسننتصر فيها"، وفق تعبيره.



من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حماس أسرت 100 إسرائيلي منذ بدء الهجوم. وأشارت إلى أنه "لا يمكن حصر" أعداد القتلى والجرحى حتى الآن.