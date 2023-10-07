وكالات - أعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.



وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".





...



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.



وفي سياق الرد الإسرائيلي على الهجمات، استهدفت القوات الإسرائيلية أبراجا في قطاع غزة في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.



وقال الجيش الإسرائيلي: "قامت طائرات مقاتلة مؤخرا بمهاجمة بنيتين تحتيتين عسكريتين داخل مباني شاهقة يستخدمها كبار أعضاء منظمة حماس الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية".



من جانبها، قالت حركة حماس ردا على استهداف البرج: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".