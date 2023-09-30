يريفان: جميع سكان ناغورني كراباخ "تقريبا" غادروا الإقليم

قالت الحكومة الأرمينية، اليوم السبت، إن النزوح الجماعي للعرق الأرمني أدى إلى إفراغ جيب ناغورني كراباخ من السكان تقريبًا منذ أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم بعد عملية عسكر ية خاطفة وأمرت مسلحي المنطقة الانفصالية بنزع سلاحهم.وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان يريفان أن أكثر من 104 آلاف أرمني نزحوا عن كراباخ إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر، بعد العملية العسكرية الأذربيجانية في الإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية وصول 100,417 شخصا من ناغورني كراباخ إلى أرمينيا، وعبور 21,043 وسيلة نقل جسر هكاري في ممر لاتشين الإنساني الذي تؤمنه قوات حفظ السلام الروسية.وتم تسجيل 81,139 شخصا لدى السلطات الأرمينية التي خصصت مساكن مؤقتة تستوعب 32,200 شخص.وفي وقت سابق أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن السكان الأرمن في كراباخ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان إن قرروا البقاء في الإقليم.من جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في وقت سابق إنه "لن يبقى أرمني واحد في إقليم كراباخ، حيث سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة"، وهو ما أثار امتعاض السلطات الأذربيجانية.