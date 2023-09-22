Babnet

بالزي التقليدي والسيف.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 17:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني، غدا السبت الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر، وتشارك الأندية الرياضية الاحتفالات بهذا اليوم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات خاصة بإحياء التراث السعودي وإقامة الاحتفالات وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ المملكة.

وكان نادي النصر من أول المستعدين للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، بعدما ظهر قائد الفريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ، ويمسك السيف، للاحتفال بهذه المناسبة على الأنغام الشعبية التقليدية، بحسب مقطع الفيديو الذي نشره النادي على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، مرفقاً التعليق: "وطن لأبنائه وللعالم.. هُنا #نحلم_ونحقق 💚 #اليوم_الوطني_السعودي_93".

...


وظهر في مقطع الفيديو أيضاً لاعبو الفريق احتفالا باليوم الوطني للمملكة، ومنهم السنغالي ساديو ماني.

ويمتلك نادي النصر كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.

وسبق أن شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي "المرودن" وأداء رقصة العرضة السعودية، لكنه لم يكتف بذلك خلال استعداداته للاحتفال باليوم الوطني بل ارتدى الشماغ السعودي بجانب الثوب.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273713


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 22 سبتمبر 2023 | 7 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
29°-23
27°-21
27°-20
27°-21
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*