بالزي التقليدي والسيف.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي





وكان نادي النصر من أول المستعدين للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، بعدما ظهر قائد الفريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ، ويمسك السيف، للاحتفال بهذه المناسبة على الأنغام الشعبية التقليدية، بحسب مقطع الفيديو الذي نشره النادي على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، مرفقاً التعليق: "وطن لأبنائه وللعالم.. هُنا #نحلم_ونحقق 💚 #اليوم_الوطني_السعودي_93".



يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني، غدا السبت الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر، وتشارك الأندية الرياضية الاحتفالات بهذا اليوم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات خاصة بإحياء التراث السعودي وإقامة الاحتفالات وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ المملكة.وكان نادي النصر من أول المستعدين للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، بعدما ظهر قائد الفريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ، ويمسك السيف، للاحتفال بهذه المناسبة على الأنغام الشعبية التقليدية، بحسب مقطع الفيديو الذي نشره النادي على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، مرفقاً التعليق: "وطن لأبنائه وللعالم.. هُنا #نحلم_ونحقق 💚 #اليوم_الوطني_السعودي_93".

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وظهر في مقطع الفيديو أيضاً لاعبو الفريق احتفالا باليوم الوطني للمملكة، ومنهم السنغالي ساديو ماني.



ويمتلك نادي النصر كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.



وسبق أن شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي "المرودن" وأداء رقصة العرضة السعودية، لكنه لم يكتف بذلك خلال استعداداته للاحتفال باليوم الوطني بل ارتدى الشماغ السعودي بجانب الثوب.