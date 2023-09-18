Babnet

المفوضية الأوروبية: تونس لم تحصل بعد على يورو واحد بإطار اتفاقية الشراكة

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 21:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لم تبدأ بعد في تحويل موارد مالية إلى تونس، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في تونس العاصمة في منتصف تموز/يوليو الماضي والتي تنص على تقديم مساعدات بقيمة 105 ملايين يورو لتحسين إدارة حدودها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الاثنين في بروكسل إن “تونس لم تحصل حتى الآن على يورو واحد” من الاتحاد الأوروبي في إطار المذكرة، مشيرة إلى أن عملية الدفع “تستغرق بعض الوقت”، كما نوهت بأن الاتفاقية “لا تقتصر على الهجرة”.

...

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعادت يوم الجمعة الماضي الحديث عن “أزمة تونس الاقتصادية الخطيرة”، والتي “سيكون لها حتما تداعيات علينا أيضا”، على حد تعبيرها. وقالت، في إشارة إلى اتفاقية التعاون مع ذلك البلد لمكافحة التدفقات غير النظامية، إنه “بينما تعمل إيطاليا وجزء من أوروبا في هذا الاتجاه، هناك للأسف جزء من أوروبا يتحرك في الاتجاه المعاكس”.
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273468


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 3 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:25
15:43
12:21
06:04
04:36
الرطــوبة:
% 89
Babnet
Babnet38°
26° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
35°-26
34°-27
33°-26
33°-24
  • Avoirs en devises
    26349,4

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36083 DT        1$ =3,15313 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   1449,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*