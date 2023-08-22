Babnet

"سي إن إن": ترامب سيسلم نفسه لسجن فولتون في جورجيا يوم الخميس

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 06:33 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وكالات - أفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب سيسلم نفسه لسجن فولتون في ولاية جورجيا يوم الخميس المقبل.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن التاريخ تم الاتفاق عليه خلال المشاورات بين النيابة العامة وفرق محامي ترامب.

...

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى سجن فولتون للخضوع لإجراءات الاعتقال، حيث سيتم تفتيشه والتقاط الصور له وأخذ بصمات أصابعه.

وسيتعين على ترامب دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه. كما سيحظر على ترامب ممارسة الضغط على الجهات الأخرى للعملية القضائية، بما في ذلك من خلال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيسلم ترامب نفسه بعد يوم من الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية للمرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري. وسبق لترامب أن أكد أنه لن يحضرها.

يذكر أن تهما جنائية وجهت إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا الأسبوع الماضي.

وهذه هي رابع قضية يواجه ترامب اتهاما جنائيا فيها.

وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعا.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271886


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 22 أوت 2023 | 5 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:05
12:29
05:42
04:08
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
34°-26
34°-26
36°-27
38°-28
  • Avoirs en devises
    25398,1

  • (21 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,37961 DT        1$ =3,10659 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 août)   1347,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*