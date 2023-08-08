ترامب يتهم المدعين قبل محاكمته بانتهاك حقه في حرية التعبير

وكالات - ردّ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الإثنين على محاولة من محامي الحكومة الحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علني وتتعلّق بمحاكمته التاريخية بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.



وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، "ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازي لأنه سيضرّ بحقي في حرية التعبير".





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