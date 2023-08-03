ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

وكالات - اتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 أغسطس.



ودفع دونالد ترامب الخميس ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.





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