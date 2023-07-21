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اسم "جزر فوكلاند" يغضب بريطانيا..والأرجنتين: انتصار دبلوماسي

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 06:29 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وكالات -
قالت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ "اختيارا مؤسفا للكلمات" عندما أشار إلى جزر فوكلاند - التي تديرها المملكة المتحدة - باسم "مالفيناس" Malvinas، وهو الاسم الذي تفضله الأرجنتين.

وأشار إعلان صادر عن قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية يوم الثلاثاء إلى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الأطلسي باسم "جزر مالفيناس- جزر فوكلاند".

...

وأشادت الأرجنتين، التي تطالب بالسيادة على الجزر، بهذا الاسم باعتباره انتصارا دبلوماسيا.

وردا على هذا، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي "أوضحوا موقفهم" منذ ذلك الحين.

وأضاف أن "القلق يتمثل في أي اقتراح بأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تعترف بمطالب الأرجنتين بشأن جزر فوكلاند، والتي أوضحوا الآن أنها غير صحيحة".

جزر فوكلاند

أرخبيل يتكون من أكثر من 200 جزيرة تغطي مساحة قدرها 12200 كيلومتر مربع.
تبعد 480 كيلومترا عن الشواطئ الأرجنتينية الجنوبية.
خاضت بريطانيا والأرجنتين حربا قصيرة على الجزر في عام 1982.
الحرب أودت بحياة 649 جنديا أرجنتينيا و255 جنديا بريطانيا وثلاثة من سكان الجزر.
في سنة 2016 اتفق البلدان على التعاون في ملفات كالطاقة والصيد إلى جانب البحث عن رفات جنود أرجنتينيين لقوا حتفهم في المعركة، لكن ظل الخلاف قائما بينهما بشأن السيادة على الجزر.
حسب إحصاء سنة 2012، لا يسكن جزر الفوكلاند سوى 2932 نسمة.


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