اسم "جزر فوكلاند" يغضب بريطانيا..والأرجنتين: انتصار دبلوماسي

وكالات -

قالت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ "اختيارا مؤسفا للكلمات" عندما أشار إلى جزر فوكلاند - التي تديرها المملكة المتحدة - باسم "مالفيناس" Malvinas، وهو الاسم الذي تفضله الأرجنتين.



وأشار إعلان صادر عن قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية يوم الثلاثاء إلى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الأطلسي باسم "جزر مالفيناس- جزر فوكلاند".





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