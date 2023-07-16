موجة حر شديدة تجتاح العالم مع تسجيل درجات حرارة قياسية بعدة بلدان

فرانس 24 -

اجتاحت موجة من الحر السبت جميع مناطق العالم، حيث سجلت مستويات قياسية من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.



إيطاليا: درجة الحرارة مرشحة لبلوغ مستويات قياسية





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