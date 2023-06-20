بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"

وكالات -

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا.



ووصف بايدن يوم السبت إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا بأنه "تصرف غير مسؤول تماما".





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