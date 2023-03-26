بوريل يهدد بفرض عقوبات على بيلاروس في حال نشرت روسيا أسلحة نووية على أراضيها

بوريل يهدد بفرض عقوبات على بيلاروس في حال نشرت روسيا أسلحة نووية على أراضيها

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 20:47 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس، إن نشرت روسيا أسلحة نووية على أراضيها.

وكتب بوريل على تويتر: "نشر بيلاروس أسلحة نووية روسية يمثل تصعيدا، وسلوكا غير مسؤول، يشكل تهديدا للأمن الأوروبي. بيلاروس يمكنها وقف ذلك، وما زالت تملك الخيار، والاتحاد الأوروبي مستعد للرد بمزيد من العقوبات".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا. وقال إن سبب الخطوة هو إعلان بريطانيا توريد ذخيرة يورانيوم منضب لأوكرانيا.

وأعلن ان بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس سيتم الانتهاء منه في 1 يوليو المقبل.

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