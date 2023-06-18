3 قتلى بينهم عسكريان بتحطم طائرة خفيفة جنوب فرنسا

وكالات -

لقي ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان مصرعهم يوم السبت بتحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية جنوب فرنسا، حسب ما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية.



وأفاد النائب العام الإقليمي باتريس كامبيرو لوكالة فرانس برس بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا.





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