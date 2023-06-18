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3 قتلى بينهم عسكريان بتحطم طائرة خفيفة جنوب فرنسا

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 06:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات -
لقي ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان مصرعهم يوم السبت بتحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية جنوب فرنسا، حسب ما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية.

وأفاد النائب العام الإقليمي باتريس كامبيرو لوكالة فرانس برس بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا.

...

وتوجه محققون جنائيون وشرعيون إلى مكان الحادث.
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وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الفرنسي أن اثنين من الضحايا الثلاثة عسكريان يعملان في قاعدة تدريب فوج المروحيات القتالية الثاني القريبة من مكان الحادث.

وذكرت الحماية المدنية في وقت سابق أنها تلقت نداء بشأن حادث طائرة أدى إلى اندلاع حريق في الغطاء النباتي المحيط تم إخماده بسرعة.

وأضافت أنه تم تحديد مكان الطائرات بمساعدة مروحيات إطفاء.


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