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شط الجريد: سقوط طائرتين خفيفتين وتفحم فرنسيين وإصابة اثنين آخرين

صور من الصفحة الرسمية للحماية المدنية
Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 16:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
جد يوم أمس السبت بشط الجريد وعلى مستوى الحدود بين ولايتي توزر وقبلي حادث سقوط طائرتين خفيفتين.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية بتوزر مرفوقة بسيارة اسعاف وسيارة قيادة التدخل، وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية اليوم الأحد 28 ماي 2023.

وأوضح نفس المصدر، أن الطائرة الأولى تحطمت وعلي متنها فرنسيين اثنين يبلغان من العمر 60 و62 سنة لهم إصابات خفيفة، في حين تم العثور علي طائرة خفيفة ثانية محترقة كليا وبها جثتي السائق ومرافقه متفحمتين وهما من أصول فرنسية كذلك ويبلغان من العمر 55 و78 سنة.

وقد تم إسعاف المصابين ونقل الجثتين من منطقة شط الجريد توزر إلى المستشفي الجهوي بتوزر.



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