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بنزرت:  تراجع ملحوظ لحالات الغش في الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا (المندوب الجهوي للتربية)

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 19:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفاد المندوب لجهوي للتربية ببنزرت، محمد كسوري، ان المصالح التربوية القائمة على حسن سير الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية بنزرت، سجلت خلال كامل أيام الدورة حالتي غش باستعمال تجهيزات الكترونية، وتولت حجز هاتف جوال لدى أحد المترشحين، مؤكدا أنّه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية في شأن المعنيين.
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وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاختبارات دارت في ظروف جيّدة بمراكز الامتحان الـ27 بالجهة، كما أحصت المصالح التربوية بين 300 و400 غياب جلّها لمترشحين عن المعاهد الخاصة وبصفة فردية، وذلك من مجموع 7282 تلميذا وتلميذة مسجلين موزعين بين 6036 مترشحا بالمعاهد العمومية و949 مترشحاعن المعاهد الخاصة، و297 مترشّحا بصفة فردية.
وأكّد أن حالات الغشّ تراجعت كثيرا مقارنة بالدورة السابقة، وذلك نتيجة المجهودات الكبيرة التي تبذلها مكونات الاسرة التربوية والمصالح المعاضدة لها من امن وصحة ومجتمع مدني.
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