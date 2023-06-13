وزير التربية يؤكد تراجع عمليات الغش تقريبا إلى النصف منذ انطلاق اختبارات البكالوريا مقارنة بالسنة الماضية

أفاد وزير التربية محمّد علي البوغديري أنّ حالات الغش موجودة ولم يتجاوز عددها إلى حدّ يوم أمس 300 حالة غش أي أقل من حالة غش في كل مركز للاختبارات الكتابية البالغ عددها 540 مركز اختبار بكامل الجمهورية وهو تقريبا نصف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة دقة المراقبة والصرامة في المتابعة واتخاذ الاجراءات وتنفيذها حسب تقديره





وأضاف محمد علي البوغديري في تصريح صحفي على هامش معاينته اليوم الثلاثاء سير عملية إصلاح تحارير امتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بالمدرسة الإعدادية علي بورقيبة بالمنستير أنّ الوضع تحت السيطرة وأنّ الأجهزة الالكترونية التي تضبط لدى التلاميذ تعني ارتباطا بالخارج وهو ما يقتضي تفكيك الشبكات التي تقف خلفها وتضر بالمنظومة التربوية



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وأكد أن وزارة التربية ستكون صارمة في التعامل مع قلة قليلة من الأساتذة الذين يضعفون أمام بعض المال من أجل خدمة أهداف غير مقبولة وغير أخلاقية فهم لا يضرون أنفسهم والعائلات والأسرة التربوية فحسب بل يضرون بصورة تونس حسب تقديره



ولفت الى أنّ الامتحانات الوطنية تسيرحاليا بدقة وعناية وهي منظمة تنظيما محكما في مراكز الامتحانات والتجميع والإصلاح ويسهر جنود التعليم بكل شرائحهم على انجاح هذا الامتحان بدعم من الأمن الوطني والجيش الوطني مثمنا جهود جميع الأطراف



من جهة أخرى أفاد محمّد علي البوغديري أنّ وزارة التربية ستأخذ احتياطات وتصورات جديدة خلال السنة الدراسية المقبلة للتصدى لمحاولات الغش وسيكون هناك تغيير عميق وشامل في إطار إصلاح المنظومة التربوية من خلال المجلس الأعلي للتربية والتعليم الذي سيعلنه رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من الاستشارة الوطنية الواسعة