Babnet

رئيس فاغنر يرفض طلب بوتين التوقيع على عقود وزارة الدفاع

قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين
Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 06:31 قراءة: 1 د, 2 ث
      
وكالات -
أكد يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة رفض مقاتلي المجموعة توقيع عقود مع وزارة الدفاع، بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقات ضرورية.


وفي إظهار مباشر نادر للتحدي للرئيس الروسي، قال بريغوجن "ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى. ولهذا لن يوقعوا العقود".
...


وفي اجتماع نقله التلفزيون الثلاثاء، أيد بوتين دعوة من وزارة الدفاع للمقاتلين "المتطوعين" في أوكرانيا لتوقيع عقود مع القيادة العسكرية بالبلاد، في ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لتأكيد السيطرة على فاغنر.

أخبار ذات صلة:
رئيس فاغنر يتهم وحدة من الجيش الروسي بالفرار من باخموت


وقال بوتين إن العقود ضرورية للسماح لجميع المشاركين في الحملة الروسية في أوكرانيا بتلقي مستحقاتهم من مدفوعات الدعم الاجتماعي. وتشمل هذه المستحقات تعويضات للمقاتلين في حالة الإصابة ولعائلاتهم إذا قتلوا أثناء المعارك.

ودخل بريغوجن في عداء علني شديد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وكبار قادة الجيش منذ العام الماضي، واتهمهم بالإخفاق في تقديم الدعم الكافي والذخيرة لقوات فاغنر في أوكرانيا، مما تسبب في تكبدها خسائر أكبر.

لكنه قال في تصريحات إنه يعتقد أنه سيتم إيجاد "حل وسط" بين بوتين والبرلمان لتمكين مقاتلي فاغنر من الحصول على ضمانات اجتماعية ووضع معتمد كمقاتلين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268345


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 15 جوان 2023 | 26 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
21°
 Babnet28° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2130°-2129°-2132°-2233°-23
  • Avoirs en devises
    22810,6

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35006 DT        1$ =3,10351 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   635,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*