رئيس فاغنر يتهم وحدة من الجيش الروسي بالفرار من باخموت

وكالات - اتهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء، وحدة عسكرية روسية بالفرار من مواقعها قرب باخموت في شرق أوكرانيا.



وقال بريغوجين "اليوم هربت إحدى وحدات وزارة الدفاع من أحد مواقعنا.. ما جعل الجبهة مكشوفة".



وكرر مؤسس قوات فاغنر تعهده بسحب مجموعته من باخموت، إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة.



وقال بريغوجين:



الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد.

القوات الأوكرانية "تمزق الأجنحة" في اتجاه باخموت.

القوات الأوكرانية ستشن هجوما مضادا في المستقبل القريب.

لا يجب ان يموت جندي بسبب الغباء المطلق لقيادته.

حصلنا على 10% من الذخيرة المطلوبة لكننا لن نغادر باخموت وسنقاتل لبضعة أيام أخرى.

المهمة الرئيسية الآن هي تزويد الجميع بالذخيرة الموجودة بالمستودعات.



وكان بريغوجين وجه الاتهامات أكثر من مرة للقيادات العسكرية الروسية بشأن الذخيرة، وهدد في آخر مرة بسحب قواته من مدينة باخموت، التي تشكل قواته رأس حربة في السيطرة عليها.



