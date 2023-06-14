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الأزمة تصل لمجلس النواب.. مطالب للحكومة المغربية بتوضيحات بشأن "النفايات الإسبانية"

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 06:33 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات -
طلب نواب في البرلمان المغربي توضيحا من وزيرة الطاقة والتنمية ليلى بنعلي حول موضوع تهريب النفايات من إسبانيا إلى المغرب.

وطالبت كتلة حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزيرة بنعلي بتقديم توضيحات حول إن كانت للأمر علاقة بشبكات خارجة عن القانون تنشط في المجال.

...

وقال النائب أحمد العبادي العضو في الكتلة في تصريحات لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، إن سؤال الوزيرة جاء بعد نشر وسائل إعلام إسبانية معلومات حول الاتجار في النفايات البلاستيكية وتصديرها إلى عدد من الدول، منها المغرب.

وتابع "ينبغي التحري ومدنا بالمعطيات بشكل رسمي"، مضيفا أنه" من الطبيعي أن تبحث أوروبا عن دول الجنوب والدول الفقيرة لتحويل هذه النفايات".

وحذر العبادي الحكومة من شبكات تتاجر بتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب، وقال "ينبغي للقطاع الوصي التحري في الموضوع وتقديم المعطيات للرأي العام".

وتحقق السلطات الإسبانية مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب وبلدان أخرى.


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