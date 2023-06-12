بلينكن: تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة لتجنب انهيار اقتصادي

وكالات -

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفاً أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي.



ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف بلينكن: «نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية».





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وتابع: «من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي».