مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار في السويد

وكالات -

قتل شخص، بينما أصيب 3 آخرون بالرصاص، إثر حادث إطلاق نار في السويد، مساء أمس السبت.‏

وأفادت الشرطة السويدية، بأن الحادث وقع بالقرب من ضاحية فارستا الواقعة في جنوب ستوكهولم.

وقالت في بيان صحفي إنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على شخصين على صلة بالحادث، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

ومع حادث السبت، يرتفع عدد القتلى والجرحى في حوادث إطلاق النار في منطقة ستوكهولم، إلى 7 أشخاص، في أقل من 24 ساعة.



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