Babnet

كريم بنزيما يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 09:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات -
وقع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عقدا للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، على ما أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام "بنزيما وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل"، دون تحديد قيمة الصفقة.

...

ويأتي هذا بعد ساعات من توقعات بشأن انتقال قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، وفيديوهات وتغريدات حول وجهة بنزيما إلى نادي الاتحاد.

***

وكان موقع "تشيرينغيتو تي في" على تويتر، نشر أحدث فيديو ويظهر فيه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأمس الاثنين، أكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، أن كريم بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد يمتد حتى عام 2025.

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267853


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 06 جوان 2023 | 17 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:38 16:09 12:25 05:00 03:10
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-2127°-1928°-2133°-2229°-22
  • Avoirs en devises
    21151,3

  • (5 juin)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,34164 DT        1$ =3,10382 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juin)   696,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*