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وسط الدموع وتعاطف كبير إبراهيموفيتش يودع كرة القدم

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 09:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن زلاتان إبراهيموفيتش إنهاء مسيرته الكروية واعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 41 عاما، وذلك على ملعب سان سيرو بعد المباراة الأخيرة لناديه في موسم الدوري الإيطالي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر إبراهيموفيتش متأثرا للغاية بعد قراره اعتزال كرة القدم وسط تعاطف كبير للجماهير معه.

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وبدا إبراهيموفيتش متأثرا عندما صفق له مشجعو ميلان ثم منحه زملاؤه تحية الشرف عند مغادرته الملعب.

أمضى مهاجم مانشستر يونايتد السابق معظم الموسم على الهامش بسبب الإصابة ولعب أربع مرات فقط مع ميلان ، وسجل مرة واحدة في الهزيمة 3-1 أمام أودينيزي في مارس ، وتم الإعلان بالفعل عن رحيله عن النادي.

وفي يوليو الماضي جدد عقده لمدة عام آخر على الرغم من مواجهة احتمال إعادة تأهيل طبية طويلة بعد جراحة في الركبة.

وبعد فترة وجيزة من مساعدة ميلان على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، خضع زلاتان لعملية في ركبته اليسرى عن إصابة سابقة في الرباط الصليبي الأمامي.


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