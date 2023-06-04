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فنزويلا.. مقتل 12 شخصا علقوا في منجم للذهب

Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 08:45 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات -
قتل 12 شخصا في منجم مغلق للذهب في منطقة "إل كاياو"، جنوب شرقي فنزويلا منطقة التعدين والتنقيب عن الذهب، وفق ما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة.

وبينما وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، قال الجنرال إدغار كولينا رييس السكرتير العام لأمن المواطنين في دولة بوليفار، الأحد، إنه "حتى اليوم، لدينا 12 حالة وفاة"، موضحا أنهم "دخلوا منجم مغلق منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن "المياه غمرت المنجم بسبب الأمطار" مما حرم عمال المناجم من الأوكسجين. وأضاف أنهم "توفوا بسبب فشل في التنفس".

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وتابع المصدر نفسه أنه تم انتشال 7 جثث السبت و5 أخرى الجمعة، مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى المشرحة لتحديد هوياتهم.

وعمليات التنقيب عن الذهب والتعدين غير القانوني شائعة في جنوب فنزويلا.

ويعمل عمال هذه المناجم في أغلب الأحيان في ظروف صعبة وتقع حوادث بينما تسيطر عصابات إجرامية على جزء كبير من هذا القطاع، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.


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