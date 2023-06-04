"رويترز": لقاء سري لكبار مسؤولي الاستخبارات من 20 دولة في سنغافورة

وكالات -

عقد مسؤولون بارزون من نحو 20 وكالة استخبارات كبرى في العالم لقاء سريا على هامش منتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة نهاية هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر.



وذكرت المصادر أن مثل هذه الاجتماعات تنظمها حكومة سنغافورة وتم عقدها سرا في مكان منفصل على هامش المنتدى الأمني منذ عدة سنوات، ولم يفصح عن هذه الاجتماعات من قبل.





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وحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة مثلتها في اللقاء مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، بينما كانت الصين من بين الدول الحاضرة أيضا، رغم التوترات بين واشنطن وبكين.



وأكد مصدر هندي أن سامانت غويل، رئيس دائرة الأبحاث والتحليل بالاستخبارات الخارجية الهندية شارك أيضا في الاجتماع.



ووصف أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات الاجتماع بأنه "عنصر مهم من أجندة الظل الدولية"، وأضاف: "بالنظر إلى نطاق الحضور الدولي (لهذا اللقاء)، فإنه ليس مهرجانا للحرف التقليدية، بل وسيلة لتعزيز فهم أعمق للنوايا وحقيقة الأمور".



وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع السنغافورية أنه خلال حضورهم "حوار شانغريلا "، "ينتهز المشاركون، بمن فيهم كبار المسؤولين من وكالات الاستخبارات، فرصة لقاء نظرائهم".