كلمات في قسم أردوغان تثير الجدل عبر مواقع التواصل

بصفتي رئيسا للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية..

وقال أردوغان "".وتساءل مغردون "أين لفظ الجلالة في القسم؟"، و"لماذا زعيم دولة إسلامية يقسم بشرفه وعرضه وليس بالله؟".