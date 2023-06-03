مقتل 3 جنود إسرائيليين ومسلح في هجوم قرب حدود مصر

وكالات -

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 3 جنود ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في "حادث أمني" وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود من جراء الاشتباكات قرب الحدود المصرية، في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.





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