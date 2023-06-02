بعد نهار طويل.. الأردن يحتفل بزفاف ولي العهد الأمير حسين والسعودية رجوة آل سيف

وكالات -

وحضر الزفاف شخصيات عربية وعالمية بارزة من بينها: جيل بايدن،عقيلة الرئيس الأمريكي. وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته ماكسيما إلى جانب ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ووالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.هذا وكان رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته من بين المتواجدين أيضا، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وزوجة الرئيس المصري انتصار السيسي وابنته آية السيسي، وغيرها..ومن بين أفراد الأسر الملكية، حضر أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون الزفاف، ووريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، والأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، وملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.وذكرت مصادر أردنية، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيحضر هو أيضا الزفاف ومن المتوقع أن يكون أحد شهود عقد القران.وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.وارتدت العروس فستانا أبيضا مع طرحة طويلة، وتزينت بتاج فضي اللون.وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.ووقع على العقد كذلك العاهل الاردني ووالد العروس خالد آل سيف، وولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك.