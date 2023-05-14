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رجب طيب أردوغان وكمال كيليجدار أوغلو يدليان بصوتهما في الانتخابات التركية

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 11:46 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - أدلى مرشح تحالف الشعب الحاكم، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التركية، بأحد مراكز الاقتراع في اسطنبول.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الأتراك من الساعة 8:00 الصباحا وتستمر لغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وسيدلي في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف ناخب سيصوتون لأول مرة.

ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال الذي تعرضت لزلزال في 6 فبراير الماضي، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

كيليجدار أوغلو يدلي بصوته وسط أنصاره في أنقرة

أدلى كمال كيليجدار أوغلو المنافس الرئيسي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته في مركز اقتراع في أنقرة.


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