بطولة مدريد المفتوحة: المصرية ميار شريف تبلغ ربع النهائي

حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف (المصنفة رقم 59 عالميا), إنجازا هاما جديدا, بتأهلها لربع نهائي بطولة مدريد

المفتوحة, التي تعد ضمن بطولات الماسترز من فئة 1000 نقطة, بعد تغلبها على البلجيكية إليس ميرتينز بمجموعتين لمجموعة (6-4) و(0-6) و(6-4).

وباتت ميار شريف أول لاعبة مصرية تصل لهذا الدور ببطولات الماسترز المفتوحة للتنس.

وكانت ميار شريف قد تأهلت للدور الرابع بعد فوزها علي المصنفة الخامسة علي العالم, الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين دون رد بنتيجة (7-6) و(6-3).

و تأتي مشاركة ميار في هذه البطولة في إطار استعداداتها لبطولة رولان غاروس التي ستنطلق يوم 28 من شهر ماي المقبل.



