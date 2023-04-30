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"تويتر" تسمح للناشرين بفرض رسوم على المستخدمين بدءا من ماي

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 08:46 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، السبت، إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين على أساس كل مقال بنقرة واحدة، واصفا ذلك بالفوز لكل من المؤسسات العامة والإعلامية.

وأضاف ماسك أن هذه الميزة، التي سيتم إطلاقها في مايو، ستجعل المستخدمين الذين لا "يسجلون للحصول على اشتراك شهري يدفعون سعرا أعلى لكل مقال يظهر أمامهم بشكل عرضي ويريدون قراءته".

وأعلن ماسك أمس الجمعة أن "تويتر" ستقتطع 10 بالمئة من عائدات اشتراكات المحتوى بعد العام الأول، مؤكدا أن الشركة لن تستقطع هذه النسبة من العائدات خلال الاثني عشر شهرا الأولى.

وقال إن ذلك يشمل اشتراكات النصوص الطويلة والمقاطع المصورة لعدة ساعات.

ومنذ تولى إيلون ماسك رئاسة الشركة، سارع بإجراء عدد من التغييرات في التنظيم والمنتجات.

وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.

وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر الماضي.

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