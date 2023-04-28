مواقع التواصل تضج بوفاة الشيخ المصري عبد الله كامل في الولايات المتحدة..فمن الشيخ؟

وكالات -

رحم الله #الشيخ_عبدالله_كامل رحمة واسعة … انا لله وانا اليه راجعون! رحل عن هذه الحياة ولكن صوته باقي الى يوم الدين …. pic.twitter.com/4E0NfFTXes — Abdullah Dagamseh (@dagamseh) April 27, 2023

وشهدت مواقع التواصل حالة من الحزن بسبب وفاة الشيخ عبد الله كامل، حيث وصفه رواد هذه المواقع بصاحب الصوت العذب والمزمار الذهبي، كما نعاه الكثير من الأئمة والمشايخ.هذا وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز الجالية الإسلامية بأمريكا، وفاة الشيخ عبد الله كامل، يوم الأربعاء، بعد أن أمّ المصلين في صلاة الظهر بمسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي.ونشرت شبكة "مصراوي" معلومات عدة عن الشيخ عبد الله كامل، أبرزها:- الشيخ عبد الله أحمد كامل، داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد قرية المشرك القبلي بالفيوم.- فقد بصره عندما ولد في عام 1985، وحفظ القرآن الكريم كاملا دون أي نقصان منذ الصغر على طريقة بريل.- تخرج في جامعة الفيوم عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم.- شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على إحدى القنوات الفضائية وحصل فيها على المركز الأول.- اشتهر بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم حيث له تسجيلات كثيرة على الإنترنت.- شارك في تقديم برامج دينية عبر قنوات فضائية.- توفي بعد ما أم المصلين في صلاة الظهر أمس في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي بأمريكا.​