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مواقع التواصل تضج بوفاة الشيخ المصري عبد الله كامل في الولايات المتحدة..فمن الشيخ؟

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 06:07 قراءة: 1 د, 11 ث
      
وكالات - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشيخ المصري عبد الله كامل داخل مسكنه بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ38 عاما.
وشهدت مواقع التواصل حالة من الحزن بسبب وفاة الشيخ عبد الله كامل، حيث وصفه رواد هذه المواقع بصاحب الصوت العذب والمزمار الذهبي، كما نعاه الكثير من الأئمة والمشايخ.



هذا وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز الجالية الإسلامية بأمريكا، وفاة الشيخ عبد الله كامل، يوم الأربعاء، بعد أن أمّ المصلين في صلاة الظهر بمسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي.

ونشرت شبكة "مصراوي" معلومات عدة عن الشيخ عبد الله كامل، أبرزها:

- الشيخ عبد الله أحمد كامل، داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد قرية المشرك القبلي بالفيوم.

- فقد بصره عندما ولد في عام 1985، وحفظ القرآن الكريم كاملا دون أي نقصان منذ الصغر على طريقة بريل.

- تخرج في جامعة الفيوم عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم.

- شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على إحدى القنوات الفضائية وحصل فيها على المركز الأول.

- اشتهر بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم حيث له تسجيلات كثيرة على الإنترنت.

- شارك في تقديم برامج دينية عبر قنوات فضائية.

- توفي بعد ما أم المصلين في صلاة الظهر أمس في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي بأمريكا.​

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