بطولة سافانا الأمريكية للتنس: اللاعب التونسي معز الشرقي يخرج من الدور الثاني

خرج اللاعب التونسي معز الشرقي من بطولة سافانا الأمريكية، المدرجة ضمن سلسة التحدي، اثر هزيمته يوم الأربعاء في لقاءات الدور الثاني أمام الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا المصنف 160 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 - 0 و 3 - 6 و 4 - 6.

وكان معز الشرقي المصنف 310 عالميا قد فاز في الدور الأول على اللاعب الأسترالي روبن ستاثام المصنف 453 بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 4 و 6 -4.



