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هبة عبوك ترفع دعوى قضائية جديدة ضد أشرف حكيمي

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 11:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - قررت طليقة الدولي المغربي، أشرف حكيمي، رفع دعوى قضائية جديدة، بعد فشلها في الاستحواذ على نصف ثروته، عقب انفصالهما.

ووفق ما أوردته صحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية، فإن الاستياء طال عبوك بعد فشلها في الحصول على نصف ثروة حكيمي، وذلك لتصرف والدة المغربي في أمواله وأملاكه.

وتابعت أن عبوك قررت رفع دعوى قضائية جديدة ضد حكيمي، بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أموالهم المشتركة، مشيرة إلى أنها الطليقة ذات الأصول التونسية تطالب بـ10 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبوك غير راضية على ما آل له وضعا بعد الانفصال، كونها كانت تنتظر الحصول على نصف ثروة حكيمي، بيد أن خطوته عصفت بأهدافها، ما أدخلها في محنة عصيبة.

وحظي حكيمي مع هبة عبوك، بطفلين، أولهما يبلغ 3 سنوات، ثانيهما أتم عامه الأول، وذلك قبل انفصالهما تزامنا مع قضية اتهام النجم المغربي باغتصاب عشرينية فرنسية.


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