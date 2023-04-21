السودان.. "الدعم السريع" مستعدة لفتح المطارات جزئيا لتمكين الدول من إجلاء مواطنيها

وكالات -

وجاء في بيان القوات على "تويتر": "تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة وبدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، تعلن القوات استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تودّ اجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".وأضاف البيان: "تؤكد قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".وفي وقت سابق من اليوم أيضا أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن موافقتها على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.وأكدت موافقتها على مقترح الأمم المتحدة لفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.