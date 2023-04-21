للمرة الأولى.. نجل الملكة كاميلا يخرج عن صمته ويرد على الأمير هاري

وكالات - انتقد توم باركر بولز، نجل الملكة كاميلا من زواجها الأول، الأمير هاري بسبب التعليقات الموجهة إلى والدته، مؤكدا أن والدته "لم تلعب أي لعبة من أي نوع بل تزوجت الرجل الذي تحبه".



يأتي كلام توم، الذي نادرا ما يتحدث عن والدته بالعلن، قبيل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر في مراسم ضخمة يوم السادس من مايو المقبل.



وقال باركر بولز" لا يهمني ما يقوله أي شخص، في إشارة إلى مذكرات سبير التي نشرها الامير هاري"، مضيفا أنه "لم يكن هذا أي نوع من الألعاب.. والدتي تزوجت من الشخص الذي تحبه وهذا ما حدث".



وبينما دافع نجل الملكة عن حقوق المناهضين للملكية خلال الاحتجاجات على التتويج، قال إنه من المفهوم أن تشعر والدته بالقلق في الفترة التي تسبق تتويجها إلى جانب الملك تشارلز، وأضاف: "أعتقد أن أي شخص سيكون قلقا في مناسبة من هذا النوع من الأهمية من الناحية التاريخية".



وقال باركر بولز إنه ليس من "الغريب التفكير في والدته على أنها الملكة، مضيفا: "ما زالت والدتي.. أعتقد أن التغيير يحدث، لكنني لا أهتم بما يقوله أي شخص".



وأضاف توم، الذي كان والده أندرو باركر بولز، زوج كاميلا الأول، أن تتويج والدته ملكة لن يغير حياتهم على الإطلاق، لكنه أكد أنه سيكون من المروع أن يصبح دوقا!.



وأضاف عن والدته وزوجها الملك: "أعتقد أنهما يبليان بشكل مذهل. أعتقد أن الملك تشارلز رجل طيب ولطيف وذكي ويهتم بشدة بأدء مهماته مهما كانت".



وكان هاري قال في كتابه سبير، الذي نشر في يناير، أن زوجة والده سربت قصصا عن العائلة المالكة لوسائل الإعلام لتعزيز صورتها، وأضاف أنها "ضحت به" من أجل تحسين سمعتها.



ووصف هاري كاميلا بأنها "خطرة" و"شريرة"، وأنها لعبت لعبة منذ البداية.



وعلى الرغم من قرار هاري حضور مراسم التتويج بمفرده من دون زوجته ميغان التي ستلازم طفليها أرتشي وليليبت- ديانا، يخشى أن يكون الحفل أمرا محرجا بسبب الغضب الذي لا يزال يشعر به أفراد العائلة المالكة في أعقاب مذكرات هاري والمسلسل الذي نشر عبر شبكة "نتفليكس".



وقالت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية إنه منذ أن نشر هاري مذكراته اللاذعة، تراجعت شعبيته، وهو الآن أحد أفراد العائلة المالكة الأقل شعبية، إلى جانب زوجته ميغان ماركل وعمه الأمير أندرو.



