Babnet

بعد "الحركة الخادشة للحياء".. غضب كبير من رونالدو ومطالب بطرده

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 18:17 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أثار نجم النصري السعودي، كريستيانو رونالدو، غضبا كبيرا بعد "الحركة المشينة"، التي قام بها بعد انتهاء مباراة فريقه ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وتم، خلال الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية، يظهر "الدون" وهو يقوم بـ"حركة غير لائقة" إلى جماهير الهلال، التي كانت تردد اسم النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، أثناء خروجه من أرضية استاد الملك فهد الدولي.

وجاءت الحركة بعد هزيمة فريقه أمام الهلال السعودي بهدفين نظيفين، سجلهما أوديون إيغالو من صربتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.

وطالبت الجماهير الجهات المسؤولة باتخاذ أقصى العقوبات في حق اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، تصل إلى حد طرده من الدوري السعودي.

ماذا قالت الجماهير؟

ربط بعض المتابعين حركة رونالدو بما قام به لاعب الاتحاد السابق، الغيني الحسن كيتا في موسم 2008.
بعد تلك الحادثة، تم إلغاء عقد اللاعب مع الاتحاد، وعدم السماح للأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا.
طالبت الجماهير الاتحاد السعودي للعبة باتخاذ القرار نفسه في حق رونالدو.
قال لاعب الهلال السابق فيصل أبوثنين، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الاتحاد السعودي على المحك أمام هذا الفعل المعيب، فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265270


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 أفريل 2023 | 28 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:01 12:25 05:41 04:08
Babnet
20°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1225°-1522°-1522°-1226°-15
  • Avoirs en devises
    21894,0

  • (19 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35511 DT        1$ =3,06125 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Avril)   917,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    