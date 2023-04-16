الخارجية الجزائرية تستنكر قبول الاتحاد الإفريقي أوراق اعتماد دبلوماسية مغربية

وكالات - استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، قبول الاتحاد الإفريقي أوراق اعتماد دبلوماسية مغربية تدعي أنها الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد.



وأعربت الجزائر اليوم الأحد، عن استغرابها العميق، إزاء ما وصفته بـ "القرار الطائش وغير المدروس" لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقبول أوراق اعتماد دبلوماسية مغربية تدّعي بشكل زائف أنها الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي.



وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: "هذا السلوك اللامسؤول غير مقبول، خاصة بعد التحركات الحثيثة التي قامت بها السلطات الجزائرية لدى اللجنة الإفريقية، من أجل إلغاء هذا التعيين المزعوم، وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي".



وأضاف البيان: "ترغب الجزائر في توضيح أنها لم تُستشر، بشأن هذا التعيين الذي تم بشكل خارج عن القواعد المنصوص عليها في معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المبرمة في فبراير 1989".



وأشار البيان إلى أن قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "لهذا المشهد البروتوكولي السخيف، تجعل منه مستسلما لعملية تلاعب غير صحيحة، صممت ونفذت لأغراض لا تخدم مصلحة الاتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، واللذين تؤكد الجزائر التزامها الثابت بهما."



وتنتظر الجزائر من مفوضية الاتحاد الإفريقي توضيح "موقفها النهائي حول هذا الانتهاك الواضح والمرفوض للقواعد البروتوكولية والقانونية".



