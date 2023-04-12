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شنقريحة يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الرئيس البرازيلي

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 22:03 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سلّم رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة رسالة خطية إلى نظيره البرازيلي، موسيو مونتيرو، من الرئيس عبد المجيد تبون، لينقلها إلى الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا.

واستقبل شنقريحة من قبل وزير الدفاع البرازيلي وهذا خلال اليوم الثاني من زيارته إلى معرض "Laad-2023".

من جهته، أكد شنقريحة أن الرئيس تبون يولي اهتاما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الإرتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

وأشار إلى أن حضوره لمعرض "LAAD-2023" دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان "بريكس"، من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص غرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد ومثمر لكلا البلدين.

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