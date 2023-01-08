خليجي 25: المنتخب القطري يفوز على نظيره الكويتي بهدفين ويتصدر المجموعة الثانية

فاز المنتخب القطري على نظيره الكويتي بهدفين دون رد في أولى مبارياته بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) التي جرت بينهما يوم السبت بملعب الميناء في مدينة البصرة بالعراق في افتتاح منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.



وسجل ثنائية المنتخب القطري عمر سراج في الدقيقة (23) وأحمد علاء في الدقيقة (38) من ضربة الجزاء.



وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب القطري المجموعة بثلاث نقاط، فيما بقى المنتخب الكويتي دون رصيد من النقاط.

وكان حامل اللقب المنتخب البحريني قد حقق خلال المبارة الاولى عن نفس المجموعة فوزا ثمينا على الإمارات 2-1 على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة.

وسجل هدفي البحرين كميل الأسود (60) وجاسم الشيخ (78)، وأحرز هدف الإمارات الوحيد سيباستيان تيغالي (90+2).

وتوزعت المنتخبات على مجموعتين ضمت الأولى العراق و اليمن و السعودية وعمان، فيما تالفت الثانية من البحرين والكويت وقطر والإمارات.

يشار الى أن منتخب الكويت يتصدر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، حققها في السنوات (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010)، يليه المنتخب السعودي بثلاثة ألقاب (1994، 2002 و2004)، وقطر بثلاثة ألقاب (1992، 2004 و2014) والعراق بثلاثة ألقاب (1979، 1984 و1988)، والإمارات بلقبين (2007 و2013) وعمان بلقبين (2009 و2018) والبحرين بلقب واحد (2019) بينما يعتبر اليمن المنتخب الوحيد الذي لم يسبق له أن تذوق نكهة اعتلاء منصة التتويج في البطولة الخليجية منذ انطلاقتها العام 1970.



