الأمم المتحدة تقر بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول "ماهية الاحتلال"

الأمم المتحدة تقر بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول "ماهية الاحتلال"

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 07:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".

وأفادت وكالة أنباء "معا" أنه صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وقال المراقب: إن "الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها".

وأضاف: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

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