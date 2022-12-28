المغرب يدرج دولا جديدة لنيل التأشيرة الإلكترونية

كشف بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن الرباط أدرجت دولا جديدة لنيل التأشيرة الإلكترونية، اعتبارا من يوم 10 يناير 2023.





وأوضح بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه تقرر اعتبارا من يوم 10 يناير 2023، إدراج كل من الأردن والهند وغواتيمالا وأذربيجان ضمن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، بناء على جنسياتهم.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي "تماشيا مع الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، على الصعيدين الوطني والدولي، والرامية إلى رقمنَة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، ولاسيما تلك المتعلقة بالعمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة".



وبحسب البلاغ، فإن هذا القرار يأتي بعد ستة أشهر من إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية "eVisa" ليشمل عدداً متزايداً من البلدان، وذلك انسجاما مع التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة المغربية لدعم قطاع السياحة الوطنية، وكذلك من أجل الترويج للمغرب كوجهة مميزة للسياحة والأعمال.



