الشيوخ الأمريكي يقر مبادرة لمنع "تيك توك" على أجهزة العمل بالمؤسسات الفيدرالية

وكالات - وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون يحظر استخدام موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي على أجهزة العمل بالمؤسسات الفيدرالية.





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ووفقا لنص الوثيقة، التي كتبها السناتور الجمهوري جوش هاولي (من ولاية ميسوري)، يجب إزالة التطبيق من أجهزة العمل المملوكة للوكالات الفيدرالية الأمريكية. كما تم حظر تنزيل هذا التطبيق واستخدامه لاحقا على هذه الأجهزة.في الوقت نفسه، تم تحديد العديد من الاستثناءات تسمح باستخدام هذا التطبيق من جانب وكالات حماية القانون بهدف ضمان الأمن القومي وخلال دراسات أمن المعلومات.ويشار إلى أن مجلس الشيوخ، أقر مشروع القانون المذكور بالإجماع، وسيتعين الآن النظر فيه من قبل مجلس النواب الأمريكي قبل أن يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس جو بايدن.في وقت سابق، قامت إدارة بايدن و"تيك توك" بصياغة اتفاقية أولية لحل المشكلات المتعلقة بعمل المنصة في مجال الأمن القومي للولايات المتحدة. ووفقا لها، ينتظر من "تيك توك"، إدخال تغيرات في منظومة إدارتها وفي مجال أمن البيانات دون الحاجة إلى بيع المنصة من جانب مالكتها الشركة الصينية ByteDance.لا يزال الطرفان يناقشان إمكانية التوصل إلى اتفاق.في 4 أغسطس 2020 أصدر دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، أمرا يفرض على شركة ByteDance التخلي عن جميع الأصول المرتبطة بـ TikTok في الولايات المتحدة. وقال ترامب في وقت لاحق إنه أعطى "موافقة مسبقة" لشركتي Oracle و Walmart بشراء الجزء الأمريكي من TikTok.